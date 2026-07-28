ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದುಂದುವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಡೆಯಲು 'ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರು' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪಿಎಸ್ಯುಗಳಂತಹ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾಹನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ತರಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದುಂದುವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರು"ಎಂಬ ನೂತನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೆಚ್ಚ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು (Office Memorandum) ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಕಾರು!
ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಚಿವಾಲಯ, ಇಲಾಖೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮ (PSU) ಅಥವಾ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ/ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿ ತನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಒಂದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೂ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾಹನ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ!
ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ప్రభుత్వ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಿಎಸ್ಯುಗಳು, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಅರೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಾಹನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ!
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಬಳಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2022 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಯುಗಳ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಪಾಲನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ!
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ವಾಹನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲಿನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರು" ಎಂಬ ಈ ತತ್ವವು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಾದ್ಯಂತ ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.