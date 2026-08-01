ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಗುಂಜನ್ ರಾಥೋಡ್, ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ವೀಸಾ ನೆಪದಲ್ಲಿ ₹63 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿದರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೂ ಒಳಗಾದ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (CA) ಆಗಿರುವ ಗುಂಜನ್ ರಾಥೋಡ್ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಮದುವೆ!
26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದ ಗುಂಜನ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಸಹ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದವು.
ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡಿಕೆ..!
ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕಾರು, ₹5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆಂದು ಗುಂಜನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಮತ್ತು ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಕೆಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ!
ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಯುಕೆಯ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪತಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಗುಂಜನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅವರ ತಾಯಿಯಿಂದ ₹13 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಘಾತ..!
ಯುಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಪತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ವೀಸಾ ಪುಟವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗುಂಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಯುಕೆಗೆ ಹೋಗುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತೆಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆವರೆಗೆ..!
ಗುಂಜನ್ ಅವರ ಆರೋಪದಂತೆ, ಬಳಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮನೆ ತೊರೆದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ನಂತರ ಜಾಮೀನು ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹೋರಾಟ..!
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಈಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುಂಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.