Big message from the Centre: ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ನನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಲಿದ ಬಂಪರ್ ಜಾಕಪಾಟ್ ಏನು? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ 15 ಹಡುಗು!
ಸರ್ಕಾರವು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಮದು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಖಾರಿಫ್ ಮತ್ತು ರಬಿ ಋತುಗಳಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಒಟ್ಟು 15 ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಡಗುಗಳ ಆಗಮನವು ದೇಶದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಘರ್ಷ; ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ!
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಲು ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು!
ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 28 ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೈಕಮಿಷನ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.
ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಸ್ತಾನು ಸಿದ್ಧ!
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೇಶದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು 38.39 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ 19.756 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅಂದಾಜು ವಾರ್ಷಿಕ ಅಗತ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 51 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಂಗಡ ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಖಾರಿಫ್ ಮತ್ತು ರಬಿ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.