ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ. ಕೈತುಂಬ ಹಣ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ ಜೀವನ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸುಖಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ದುಬಾರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಕೈತುಂಬ ಹಣ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ ಜೀವನ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸುಖಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ವೇದಾಂತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಜೋನಾಸ್ ಮಸೆಟ್ಟಿ.
ಯಾರು ಈ ಜೋನಾಸ್ ಮಸೆಟ್ಟಿ?
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜೋನಾಸ್ ಮಸೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುತ್ತಜ್ಜ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದ ಜೋನಾಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.
ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ನಡುವೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹುಡುಕಾಟ
ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಜೋನಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅರಿವಾಯಿತು. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಹಲವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದತ್ತ ಸೆಳೆಯಿತು. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತತ್ತ್ವಗಳು ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದವು.
ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೋನಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯಿತು. ಅವರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಕ್ಷಣ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಅಜ್ಜಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಗುರುವಿನ ಮಾತಿನಂತೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಜೋನಾಸ್ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಆರ್ಷ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೆಸರು ದೊರೆಯಿತು.
ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಜಪಮಾಲೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ!
ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಜಪಮಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮಧುರೈನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಆಕೆಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾರತದಿಂದ ವಾಪಸ್ ತೆರಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆ ಜಪಮಾಲೆ ಪರಿಚಿತರ ಮೂಲಕ ಆ ಯುವತಿಯ ಕೈ ಸೇರಿತು. ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಆಕೆಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಭಾರತದಿಂದ ದುಬೈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದಳು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಳು. ಬಳಿಕ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದಳು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದರು. ಯಹೂದಿ ಮೂಲದವರಾದ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇಂದು ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಮನು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಆಚಾರ್ಯ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಗೌರವ
ಭಾರತೀಯ ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ತಂದಿದೆ.