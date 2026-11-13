ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಕೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದರು. ಈ ಅಪರೂಪದ ನಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರು (ನ.13): ತಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ 'ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕ' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆಯೂ ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿಗಳೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಉಪಚರಿಸಿ ಕಾಳಜಿ ಮೆರೆದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡು ಮೂಲದ 70 ವರ್ಷದ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪ್ರೇಮಾ ಕೆ. ಎಂಬುವವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಬಳಿ ಧಾವಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಾ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ / ಜ್ಯೂಸ್ ತರಿಸಿ ನೀಡಿ, ಅವರ ಬಳಿಯೇ ನಿಂತು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರೇಮಾ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅವರ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, 'ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ' ಎಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪ್ರೇಮಾ ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಮನಕಲಕುವ ಕ್ಷಣ:
ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಅಧಿಕಾರ, ಭದ್ರತೆಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಈ ಮಾನವೀಯ ನಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇಕೆ?
ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ವಿರೋಧವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ, 70 ವರ್ಷದ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗಟ್ಟುಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ