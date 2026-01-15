Bengaluru to Mumbai in 18 Hours: Duronto Express Premium Service Soon ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಮುಂಬೈಗೆ 18 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.15): ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ 18 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದುರಂತೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ "ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್" ಅನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೈಲು 1,209 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು 16553/16554 SMVT ಬೆಂಗಳೂರು-LTT ಮುಂಬೈ-SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16553 ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 8.35 ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ರಾತ್ರಿ 8.40 ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಟಿಟಿ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಹಿಂದಿರುಗುವ ಸೇವೆ, ರೈಲು 16554, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರದಂದು ರಾತ್ರಿ 11.15 ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಟಿಟಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ರಾತ್ರಿ 10.30 ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು.
ಈ ಸೇವೆಯು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ನಿಲುಗಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ SMVT ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ 17 LHB ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಸೇವೆಯು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ದುರಂತೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
ಈಗ, ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೀರಜ್ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ಮೂಲಕ ದುರಂತೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಎರಡು ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ಸಂಜೆ 4.30 ಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಶುತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ದುರಂತೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಂವಹನ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಡೆಯುವ "ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್" ಸೇವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ವಲಯ ರೈಲ್ವೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಡೋತ್, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 18 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವ "ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್" ರೈಲಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಲ್ವೆ ವೇದಿಕೆಯ ಕೆ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ದುರಂತೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಊಟವನ್ನು ದರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ 3ಎಸಿ ಬರ್ತ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2,500 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.