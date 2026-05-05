ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಬರ ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ತಿರುವಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು, ತನ್ನ ಮತಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಮೇ.5): ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಇತರ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇ 4 ರಂದು ನಡೆದ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ನಂತರ ತಿರುವಲ್ಲಾ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಮಲಂಪುಳ, ಅಟ್ಟಿಂಗಲ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ.
ತಿರುವಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನೂಪ್ ಆಂಟನಿ 43,078 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (KEC) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಮಾಮೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು 10,146 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರೂ, ಪಕ್ಷದ ಮತದಾನದ ಪಾಲನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 16.25 ರಷ್ಟು ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ. 30.61 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕಿ ಶೋಭಾ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯುಡಿಎಫ್ನ (UDF) ರಮೇಶ್ ಪಿಶಾರೋಡಿ ವಿರುದ್ಧ 13,147 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಶೋಭಾ ಸುರೇಂದ್ರನ್ 49,052 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಪಿಶಾರೋಡಿ 62,199 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, 2024 ರ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಮತದಾನದ ಪಾಲನ್ನು ಶೇ. 28.80 ರಿಂದ ಶೇ. 33.33 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಟ್ಟಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
ಅಟ್ಟಿಂಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪಿ ಸುಧೀರ್ 45,788 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)ನ ಒ ಎಸ್ ಅಂಬಿಕಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 13,375 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತರೂ, ಸುಧೀರ್ ಮತದಾನದ ಪಾಲನ್ನು ಶೇ. 25.92 ರಿಂದ ಶೇ. 30.54 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಂಪುಳದಲ್ಲಿ ಸಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 20,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2021 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮತದಾನದ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರಣ
ಕೇರಳದ ಒಟ್ಟು 140 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯುಡಿಎಫ್ (UDF) 102 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಡಿಎಫ್ (LDF), ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 35 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಿದೆ.