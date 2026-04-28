ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ-ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಸೀಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ರಜೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘದೂರದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ (Indian Railways) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಜಾಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಿಂದ ಜುಲೈ 15ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 908 ಬೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವು 18,262 ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ 660 ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 11,294 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮುಂಗಡ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು–ಚೆನ್ನೈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು
ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಇಗ್ಮೋರ್ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಮೇ 4ರಿಂದ ಜೂನ್ 8ರವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 4:00ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು, ಮುಂದಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:55ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ನೇರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸೇವೆ ಮೇ 5ರಿಂದ ಜೂನ್ 9ರವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಮುಂದಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:00ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಕೋಡ್, Shoranur, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, Erode, ಸೇಲಂ, ಕಟಪ್ಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅರಕ್ಕೊನಮ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ–ಚೆನ್ನೈ ಸೇವೆ
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಇಗ್ಮೋರ್ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ ಮೇ 7ರಿಂದ ಜೂನ್ 11ರವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ಗುರುವಾರ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಮರಳಿ ಮೇ 8ರಿಂದ ಜೂನ್ 12ರವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ವಾರಾಂತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ–ತಾಂಬರಂ ಸೇವೆ
ತಾಂಬರಂ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 3ರಿಂದ ಜೂನ್ 7ರವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ಭಾನುವಾರ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಯಿಂದ ತಾಂಬರಂಗೆ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸೇವೆ ಮೇ 4ರಿಂದ ಜೂನ್ 8ರವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ಸೋಮವಾರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಲಾಭಗಳು
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೃಢಪಟ್ಟ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಲಗೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್
ಈ ವಿಸ್ತರಿತ ಸೇವೆಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಈ ಕ್ರಮವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಡಲತೀರಗಳು, ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಪ್ರಯಾಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಸನ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶ ಒದಗಲಿದೆ.