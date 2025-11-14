ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೆಡಿಯು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಜೆಡಿಯು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತಾ?.
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹಲವು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉದಯಿಸಿದ್ದು, 91 ಸ್ಥಾನಗಳ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ರ ಜನತಾ ದಳ [ಜೆಡಿಯು] 82 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಬದಲಾದ ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣ:
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ( ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಡಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ತನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ.
ಜೆಡಿಯು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು:
ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಜೆಡಿಯು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಲೋಕ್ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿ (ಎಲ್ಜೆಪಿ) 21 ಸ್ಥಾನಗಳು, ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಅವರ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಅವಾಮಿ ಮೊಹಲ್ (ಎಚ್ಎಎಂ) 5 ಸ್ಥಾನಗಳು, ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹಾ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ್ ಜನತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾರ್ಟಿ (ಆರ್ಎಲ್ಎಂ) 4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಎನ್ಡಿಎ ಒಳಗೊಂಡರೆ, ಒಟ್ಟು 121 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಚೌಕಾಸಿ (kingmaker) ಪಾತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗಿನ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ರ ಬೆಂಬಲವು ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇಕು?
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 122 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್, ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹಾ ಅವರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, 2010ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯ ಬಾರಿಗೆ 91 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ನಂತರ ಜೆಡಿಯು 115 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿತ್ತು, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ನಂತರ 2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 53 ಮತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ 74 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ) 75 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿತು, ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜೆಡಿಯು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತು. ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.