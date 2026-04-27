ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಒಟ್ಟು 12 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಆರ್ಬಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ ಮತ್ತು ಬಕ್ರೀದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ರಜೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು 12 ರಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆದರೂ, ಹಬ್ಬ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಜೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಆ ರಜೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಅಧಿಕೃತ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟು 13 ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭಾನುವಾರಗಳಂತಹ ನಿಯಮಿತ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೇ 3 ಅನ್ನು ಭಾನುವಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಮೇ 2 ಶನಿವಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ರಜಾದಿನವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. RBI ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಜಾದಿನವನ್ನು ಘೋಷಿಸದ ಹೊರತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಶನಿವಾರಗಳಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳು
ಮೇ 1 — ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಿನ / ಬುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಿಮಾ / ಮೇ ದಿನ (ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನ) — ಕರ್ನಾಟಕ, ಭೋಪಾಲ್, ಚೆನ್ನೈ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಗುವಾಹಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ಲಖನೌ, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ, ದೆಹಲಿ, ಪಣಜಿ, ಪಟ್ನಾ, ರಾಯ್ಪುರ, ರಾಂಚಿ, ಶಿಮ್ಲಾ, ಶ್ರೀನಗರ
ಮೇ 9 — ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ — ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ
ಮೇ 16 — ರಾಜ್ಯ ದಿನ (ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ) — ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ
ಮೇ 26 — ಕಾಜಿ ನಜ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ — ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಜೈಪುರ, ಕೊಹಿಮಾ, ಕೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದೆ
ಮೇ 27 — ಈದ್-ಉಲ್-ಅಧಾ / ಬಕ್ರಿ ಈದ್ — ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಗರ್ತಲಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಐಜ್ವಾಲ್, ಬೇಲಾಪುರ, ಭೋಪಾಲ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಚೆನ್ನೈ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಗುವಾಹಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಇಂಫಾಲ್, ಜಮ್ಮು, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೊಚ್ಚಿ, ನವದೆಹಲಿ, ಪಣಜಿ, ಪಾಟ್ನಾ, ರಾಯ್ಪುರ, ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ
ಮೇ 28 — ಬಕ್ರೀದ್ — ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಜೆ?
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೇ 1 ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ ಹಾಗೂ ಮೇ 27 ಬಕ್ರೀದ್ ನಿಮಿತ್ತ ರಜೆ ಇದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಮೇ 9 ಮತ್ತು 23 2ನೇ ಹಾಗೂ 4ನೇ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ 10,17,24 ಮತ್ತು 31 ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಇವೆ.