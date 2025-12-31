ಗೂಗಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎಐ-ಸಂಬಂಧಿತ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ.
2026ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2025ರ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಸಮಯ. ಈಗ ಏನೇ ವಿಷ್ಯ ಬೇಕು ಎಂದರೂ, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಎಂದರೂ ಮೊದಲು ಕೈ ಹೋಗುವುದೇ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಯ ಹಣೆಬರಹವೂ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಗುಣ... ಬೇಕು-ಬೇಡಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ? 2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಗೂಗಲ್ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ AI ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳ 'A ನಿಂದ Z' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರುವ ಟಾಪ್- 10 ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ಕ್ರೀಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
1) IPL
2) Google ಜೆಮಿನಿ
3) ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್
4) ICC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ
5) ಪ್ರೊ ಕಬ್ಬಡಿ ಲೀಗ್
6) ಮಹಾ ಕುಂಭ
7) ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್
8) ಗ್ರೋಕ್ (AI)
9) ಸೈಯಾರಾ (Movie)
10) ಧರ್ಮೇಂದ್ರ
ಎಐ-ಸಂಬಂಧಿತ ಹುಡುಕಾಟ:
ಗೂಗಲ್ ಸಹ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಎಐ-ಸಂಬಂಧಿತ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ನಂತರ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಫೋಟೋ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಜಿಆರ್ಒಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಡೀಪ್ಸೀಕ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಘಿಬ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಫ್ಲೋ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಘಿಬ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಟರ್ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಜೆಮಿನಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಘಿಬ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, 3D ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಜೆಮಿನಿ ಸೀರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಫಿಗರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ.
2025 ರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ Google ನ A ನಿಂದ Z ಗೆ:
Google ಹೇಳುವಂತೆ A ಎಂದರೆ ಅನಿಲ್ ಪಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಅಹನ್ ಪಾಂಡೆ,
B ಎಂದರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಯಾನ್ ಜಾನ್ಸನ್,
C ಎಂದರೆ ಕದನ ವಿರಾಮ, (Ceasefire)
D ಎಂದರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ,
E ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಭೂಕಂಪ (Earthquake Near Me)
F ಎಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಫ್ಲಡ್ಲೈಟಿಂಗ್ (Final Destination and Floodlighting)
G ಎಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ,
H ಎಂದರೆ ಹಲ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್,
I ಎಂದರೆ ಐಪಿಎಲ್,
J ಎಂದರೆ ಜೆರೆಮಿಯಾ ಮತ್ತು ರೊಡ್ರಿಗಸ್,
K ಎಂದರೆ ಕಾಂತಾರ,
L ಎಂದರೆ ಲಬುಬು,
M ಎಂದರೆ ಮಹಾಕುಂಭ,
N ಎಂದರೆ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್,
O ಎಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ,
P ಮತ್ತು Q ಎಂದರೆ ಫು ಕ್ವಾಕ್,
R ಎಂದರೆ ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಹಬಾಡಿಯಾ,
S ಎಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೇಮ್ ಮತ್ತು ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್,
T ಮತ್ತು U ಎಂದರೆ ಥೆಕುವಾ ಮತ್ತು ಉಕಾಡಿಚೆ ಮೋಡಕ್,
V ಎಂದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ,
W ಎಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್,
X ಎಂದರೆ X’SGrok,
Y ಎಂದರೆ ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಪುಡಿಂಗ್,
Z ಎಂದರೆ ಜುಬಿನ್ ಗುರ್ಗ್.