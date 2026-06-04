17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಕೋಪನ್ಹ್ಯಾಗನ್ಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾದವೊಂದರಿಂದಾಗಿ 'ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್' (SAS) ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಬಿಡುವಿನ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಮೊದಲ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2, 2026 ರಂದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಕೋಪನ್ಹ್ಯಾಗನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಇವರ ಮೊದಲ ವಿಮಾನವು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮರಳಿ ಕೋಪನ್ಹ್ಯಾಗನ್ಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ 'SK969' ಹೆಸರಿನ ಏರ್ಬಸ್ A330-300 ವಿಮಾನವು ಜೂನ್ 2 ರಂದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೋಪನ್ಹ್ಯಾಗನ್ನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಮಾನವು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ, ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ದೇಶದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ತಲುಪಿದ್ದಾಗ ಹಠಾತ್ ಆಘಾತವೊಂದು ಕಾದಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂತಿಮ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳು (Regulatory Clearances) ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ವಿಮಾನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ
ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಮಾನವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ SAS ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಇದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ವಿಮಾನವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸತತ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದು, ಕೊನೆಗೆ ತಾವು ಹೊರಟಿದ್ದ ಕೋಪನ್ಹ್ಯಾಗನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಈ ಇಡೀ ಅನುಭವವನ್ನು "ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಯಾನಕ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಲು ಬಿಟ್ಟ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಬೈನ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಜಲ ಫಿರಂಗಿ ಗೌರವ' (Water Cannon Salute) ನೀಡಲು ನೆಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರಾದರೂ, ಕೊನೆಗೆ ನಿರಾಸೆಯಷ್ಟೇ ಉಳಿಯಿತು.
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಲು ಮರು-ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು SAS ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉಂಟಾದ ಅಡಚಣೆಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮಾದವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯರ್ಥ ಹಾರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ, ವಿಮಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ (ಸುಮಾರು 4.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿದ್ದ SAS ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಪಘಾತವು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.