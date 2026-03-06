ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 'ಫಾನ್ಸಿ ಘರ್' ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕಿ ಅತಿಶಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಜೇಂದರ್ ಗುಪ್ತಾಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಅತಿಶಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಜೇಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಸವಾಲೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಫಾನ್ಸಿ ಘರ್' (ಗಲ್ಲುಗಂಬ) ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅತಿಶಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಜೇಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವೇ?" ಎಂದು ಆಪ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಸಮನ್ಸ್
ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಂದು ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಮಿತಿಯ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು ನೀಡಲಾದ ಸಮನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂಬಂಧ, ಸಮಿತಿಯ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನಗಳಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈ ಸದನದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಯ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಫಾನ್ಸಿ ಘರ್' ವಿವಾದ?
ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2022 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ 'ಫಾನ್ಸಿ ಘರ್'ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಜೇಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಇದನ್ನು ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. (ANI)