ಅಸ್ಸಾಮ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಜ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು, ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಗುವಾಹಟಿ (ಏ.29): ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಕೊನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ (BJP+) ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಮ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು 126 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 63 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
1. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ (Axis My India) ಸಮೀಕ್ಷೆ:
ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ (BJP+): 88 - 100 ಸ್ಥಾನಗಳು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ (CONG+): 24 - 36 ಸ್ಥಾನಗಳು
ಇತರರು (OTH): 0
2. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಜ್ (Matrize) ಸಮೀಕ್ಷೆ:
ಮ್ಯಾಟ್ರಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ (BJP+): 85 - 95 ಸ್ಥಾನಗಳು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ (CONG+): 25 - 32 ಸ್ಥಾನಗಳು
ಇತರರು (OTH): 6 - 12 ಸ್ಥಾನಗಳು
ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 'ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್' ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಡೆಸಿದ 'ಮಹಾಜೋತ್' ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಹುಮತದ ಗುರಿ (63) ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್' (Poll of Exit Polls) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮತದಾರರ ತೀರ್ಪು ಏನು ಎಂಬುದು ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ದಿನದಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.