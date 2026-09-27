ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು ಇರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2026-27ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 15,800 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸಮಭಾಜಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅತಿಯಾದ ಚಳಿ ಇರಲಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಬೀಳಲಿದೆ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಲೇ 4 ಲಕ್ಷದ 51 ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಡುವೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಅಂದರೆ 2 ಲಕ್ಷದ 39 ಸಾವಿರ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವ
ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15,800 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನೈಜೀರಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸುಡಾನ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಭಾರತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಾಹೇಲ್ ಪ್ರದೇಶ (ನೈಜೀರಿಯಾ, ಸುಡಾನ್, ಚಾಡ್) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ 66,800 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಸಿಲು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಿಂಗಳುಗಳು
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7,400 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 1.2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 44ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ ಯಾರಿಗೆ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಮಕ್ಕಳು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡು ಮತ್ತು 'ಅರ್ಬನ್ ಹೀಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್' ಬಿಸಿಲನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ.
ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮೊದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಬಳಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ. ಹೀಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ನೀರು ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.