ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯವರೆಗೂ ಸಾಗಿಬಂದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ರಣತಂತ್ರಗಳಿಂದ 'ಪವರ್' ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶರದ್ ಪವಾರ್ರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಎನ್ಸಿಪಿ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿದ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.28): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿನ ರಣತಂತ್ರ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಅಂತಾ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಹೆಸರೂ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಎನ್ಸಿಪಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರವೇ ದುರಂತ.
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶರದ್ ಪವಾರ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಅವರಿನ್ನು ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದ 'ಪವರ್' ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಅಪಘಾತವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ದುರಂತವಾಗಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ 66 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
1959 ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಅಹ್ಮದ್ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಿಯೋಲಾಲಿ ಪ್ರವರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುತ್ತ ಕಳೆದಿದ್ದರು.ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರ ಔಪಚಾರಿಕೆ ಏರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 1980ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯ ಹಾಗೂ 1990ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಬಾರಾಮತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸತತ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀತ ಪ್ರಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು.
ಪವಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಅವಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈತ್ರಿಗಳು ಬದಲಾದರೂ, ಅವರು ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದರು.
ಹಣಕಾಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹಿಡಿತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಣಕಾಸು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇನ್ನು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವು ಹಲವಾರು ಟರ್ನ್ & ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಅನೇಕ ವಿಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಜೋಡಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾದರು. ಅವರ ನಡೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರೂಪಿಸಿದವು.
ಹಗರಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹೆಸರು
ಪವಾರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿವಾದದ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತ, ಆದರೆ ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಳಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದ ಬಲ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬಾರಾಮತಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ವೇಗದ ಕಾರ್ಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪವಾರ್, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಖಂಡಿತ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಪವಾರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನ ಎರಡನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ.