ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದ 3ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯತ್ತ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಭಾರತ, ಶೀಘ್ರವೇ ಇನ್ನೂ 11 ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ 6 ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ 5 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಯೂರೋಪಿಯನ್‌ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶಗಳ ತವಕ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಸಿಸಿ ಜತೆ ಸಹಿ:

6 ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಗಲ್ಫ್ ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿ (ಜಿಸಿಸಿ) ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾದ ನಿಯಮಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಜಿಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಅರಬ್‌ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌, ಕತಾರ್‌, ಕುವೈತ್‌, ಓಮನ್‌ ಹಾಗೂ ಬಹ್ರೈನ್‌ ದೇಶಗಳಿವೆ.

ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ 5 ದೇಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ಮರ್ಕೋಸರ್‌ ಜತೆ ಭಾರತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪೆರುಗ್ವೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಯಾಟಿಯಾಗೋ ಪೆನಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ನಾವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 3 ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು (ಭಾರತ-ಇಯು, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತ ಮರ್ಕೋಸುರ್‌) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮರ್ಕೋಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, ಪೆರುಗ್ವೆ, ಉರುಗ್ವೆ ಹಾಗೂ ಬೊಲಿವಿಯಾ ದೇಶಗಳಿವೆ.

ಏನು ಲಾಭ?:

ಸದ್ಯ ಜಿಸಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೆ, ಜಿಸಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ರಫ್ತುದಾರ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಮೆರ್ಕೋಸರ್‌ ಜತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಔಷಧ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.