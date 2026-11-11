ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಸಮೂಹವಾದ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ $120 ಶತಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಸಮೂಹವಾದ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ $120 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ (ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
‘ಫಾರ್ಚೂನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಪ್ರಣವ್ ಅದಾನಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ $20 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಣವ್ ಅದಾನಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಕ್ರಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ $20 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ $120 ಶತಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ?
ಈ ಬೃಹತ್ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
ಇಂಧನ ವಲಯ : ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಿಂಹಪಾಲು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 70% ಭಾಗವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ : ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳು (Ports), ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಜಾಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 20% ಭಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಂಬಲಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು: ಇನ್ನುಳಿದ 10% ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಂತಹ ಲೋಹದ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
₹18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ
ಈ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟದಿಂದ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು ₹18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿ, ತೆರಿಗೆ, ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹2.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಅಂದಾಜಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳು, ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಲದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹವು ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಲೋಹಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಗ್ರೂಪ್ನ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿಯೇ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಕಟಿತ ವರದಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ರಾಯಿಟರ್ಸ್’ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ರೋಡ್ಮ್ಯಾಪ್ ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗಳಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.