Abhay Chautala Sparks Row: Calls for Bangladesh-Style Protests in India ಐಎನ್ಎಲ್ಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಟಾಲಾ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.2): ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಂತೆಯೇ ಭಾರತವೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕದಳ (ಐಎನ್ಎಲ್ಡಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಟಾಲಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಚೌಟಾಲಾ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅದೇ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಿರಿ" ಎನ್ನವ ಚೌಟಾಲ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
"ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಯುವಕರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೇಶ ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಂತೆಯೇ, ನೇಪಾಳದ ಯುವಕರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೇಶ ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನವಾಲ್ಲಾ, ಚೌಟಾಲಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಇರುವ "ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿರೋಧಿ, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ" ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೂನವಾಲ್ಲಾ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವಾಗ "ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿರೋಧಿ, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ" ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನವಾಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದು "ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವ" ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.
"ರಾಜಕೀಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಧಿಸಲು ಇವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ" ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ "ಸ್ವತಃ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ" ಮುಂದಿಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಇದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಕ್ತಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು "ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ನಿರೂಪಣೆಯ" ಭಾಗವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.