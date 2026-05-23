ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವು H-1B ವೀಸಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು ಕೇವಲ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದ್ದು, ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಫಾರಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಮೆರಿಕದ ಕನಸು ಕಾಣುವವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಾರತೀಯರು. ತಮ್ಮ ಮಗ, ಮಗಳು, ಅಳಿಯನೋ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದವ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಅದೇನೋ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಪರೀತ ಇದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದವರು. ಅರ್ಥಾತ್ H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ಆಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಜಾಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದವರಿಗೆ, ಅವರ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
1.10 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮನೆಗೆ
Layoffs.fyi ಡೇಟಾ ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದ 10ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು, ಅವರು H-1B ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ದತ್ತಾಂಶವು ಭಾರತೀಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಮೋದಿತ H-1B ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ
ಮೆಟಾ, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯ ಆರಂಭವೂ ಆಗಿದೆ.
H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ ವೃತ್ತಿಪರರು H-1B ವೀಸಾಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಕಂಪೆನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಸಮಯ. ಯುಎಸ್ ವಲಸೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ವೀಸಾವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪೆನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ತೊರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
60 ದಿನಗಳ H-1B ನಿಯಮ ಏನು?
US ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ H-1B ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60 ದಿನಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ I-94 ಸ್ಥಿತಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವವರೆಗೆ, ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು. ಈ 60 ದಿನಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆದ ದಿನವಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ವೀಸಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಿಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ದಾರಿಗಳು.