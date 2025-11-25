26/11: ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ 26/11 ದಾಳಿ ನಡೆದು 17 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಾಜಿದ್ ಮಿರ್ ನ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು, ಆತನ ಭಾರತ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾತ್ರ ಇವು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ.
26/11: ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2008ರ ನವೆಬರ್ 26 ರಂದು ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಭಾರತೀಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ನಿಖರವಾಗಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಗಳು 160 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವು ಕಂಡರು. 'ಎಂದಿಗೂ ನಿದ್ರಿಸದ ನಗರ'ವನ್ನು ಸುಮಾರು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಿದವು. ಹತ್ತು ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮುಂಬೈನ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಸಾಜಿದ್ ಮಿರ್ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು.
ಸಾಜಿದ್ ಮೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನ
ದಾಳಿಯ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸಾಜಿದ್ ಮಿರ್, ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದ. ದಾಳಿಗೆ ಮುನ್ನ, ಆತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ಒಬೆರಾಯ್, ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಟಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗದ ನಾರಿಮನ್ ಹೌಸ್ಅನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾತ್ರ?
ನಾರಿಮನ್ ಹೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ನಿಖರವಾದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ಕೈವಾಡವನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದಾವೂದ್ನ ಜಾಲ ಮುಂಬೈನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತ್ತು. ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಿರ್ ದಾವೂದ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಬಹುದು. 1993 ರ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ, 26/11 ದಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಐಎಸ್ಐನ ನೇರ ಪಾತ್ರ - ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಗೂಢತೆ
ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಂತೆ, ಮೀರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಆತನನ್ನು ಐಎಸ್ಐಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನೇಮಕಾತಿ, ತರಬೇತಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ - ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದ. ಹತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮೇಜರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಸಮೀರ್ನನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೇವಿಡ್ ಹೆಡ್ಲಿ, ತವಾಹೂರ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎಳೆಗಳು
ಹೆಡ್ಲಿ ಎಫ್ಬಿಐ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ತನಿಖೆಯ ಗಮನ ತವಾಹೂರ್ ರಾಣಾ ಮೇಲಿದೆ. ರಾಣಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಐಎಸ್ಐನ ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರ, ಮಿರ್ನ ಗುರುತು ಮತ್ತು ದಾಳಿಯ ಉಳಿದ ಒಗಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವನ ಮಾಹಿತಿಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿರ್ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ನುರಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.