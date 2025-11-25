ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರವಿ ಧರ್ಣಿಧಿರ್ಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕಮಾಂಡೋಗಳು 157 ಭಯಭೀತ ಜನರನ್ನು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.ನಿರಂತರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಂತತೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 26/11 ರ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಧಾರಣ ವೀರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.25): 2008ರ ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಅದರೆ, ಇಡೀ ನಗರ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯದ ಕಥೆಯೊಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಹತ್ತು ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಭಾರತ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ನಾಲ್ಕು ಬೀಕರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಒಟ್ಟು 159 ಜನ ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನ ಹೃದಯವಾಗಿದ್ದ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡೀ ದೇಶದ ಯಾತನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ನ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಕಟಿತ ನಾಯಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದ. ಆತನ ಧೈರ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ 157 ಜೀವಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದವು.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರವಿ ಧರ್ಣಿಧಿರ್ಕ ಕಥೆ
ಯುಎಸ್ ಮೆರೈನ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದ ಧರ್ಣಿಧಿರ್ಕ, 2004ರಲ್ಲಿನ ಫಲ್ಲುಜಾ ಸೀಜ್ ಹಾಗೂ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಅನುಭವಿ. 2008ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 31 ವರ್ಷದ ಇಂಡೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮರೈನ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಂತರ ಮುಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಬಧ್ವಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣ ಕಳೆಯೋದು ಅವರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಧಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ದಾಳಿ ನಡೆಯುವ ರಾತ್ರಿ ರವಿ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೌಕ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇದು ಐಕಾನಿಕ್ ತಾಜ್ನ 20 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೆಬನಾನಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಕ್ಯಾಥಿ ಸ್ಕಾಟ್-ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಆಡ್ರಿಯನ್ ಲೆವಿ ಅವರು ದಿ ಸೀಜ್: 68 ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂತೆ, ಧರ್ಣಿಧಿರ್ಕ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆತಂಕ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಬೀಪ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಹೇಳಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಾದ್ಯಂತ ಫೋನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗಣಿಸಿದವು. ಕೊಲಾಬಾದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ತಾಜ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಢೀಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಹಾಗೂ ದಪ್ಪ ಮರದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ಅನ್ನು ಇವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇವರು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಟೇಬಲ್, ಮೇಜುಗಳು, ಕುರ್ಚಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆ ಹಾಲ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಷಣದ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ತಾಜ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ಭಯಭೀತರಾದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸಭಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಚಾಕುಗಳು, ಮಾಂಸ ಸೀಳುವ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೈಫಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇವು ಅಸಮರ್ಪಕವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.
ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಅವರು ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ತಲು ಮಾಡಿದ್ದರು, ಪರದೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಬೃಹತ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರು. ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೌನವಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಪಿಸುಮಾತು 157 ಅಸಹಾಯಕ ನಾಗರಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆದವು. ಹೊರಗೆ, ಹೋಟೆಲ್ನಾದ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು - ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಕೇಂದ್ರ ಗುಮ್ಮಟ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಗೋಪುರದ ಬಳಿ ಆರ್ಡಿಎಕ್ಸ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಧರ್ಣಿಧಿರ್ಕಾಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅರಿವಾಯಿತು: ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ವಿಫಲವಾದರೆ ಬೆಂಕಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು.
ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು, ಆದರೆ ರವಿಗೆ ವಾಸ್ತವ ತಿಳಿದಿತ್ತು - ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಗುಂಡಿನ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದಾಗಲೇ ಸಮಯ ಕೂಡ ಮೀರುತ್ತಿತ್ತು.
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ, ತಂಡವು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಧರ್ಣಿಧಿರ್ಕಾ ತಾಜ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಗುಂಪನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಫೋನ್ಗಳು ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಬೂಟುಗಳು ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಒಂದೊಂದು ಮಹಡಿಯಲ್ಲೂ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌನವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಬಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಗಾಜಿನ ಫಲಕವಿತ್ತು. ಒಂದು ಅಜಾಗರೂಕ ನೆರಳು ಅವರನ್ನು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಮತ್ತು ತಾಜ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ಹೋದರು. ಪುರುಷರು ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಧರ್ಣಿಧಿರ್ಕ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ, 84 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಇಳಿದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರವಿಗೆ ಅನಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಿಂಜರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ರವಿ ಹಾಗೂ ತಾಜ್ನ ವೇಟರ್ ಆಕೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದರು. ತನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿ ಎಂದು ಆಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ರವಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಇಳಿದ ಬಳಿಕ, ಕೊನೆಗೂ ಅವರು ಹೊಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊರಬಂದರು.
