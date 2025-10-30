Ex-Actress Mamta Kulkarni Claims Dawood Ibrahim is Not a Terrorist ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಟಿ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತು ವಿಕಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.30): ಸಾಧ್ವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಮಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂದ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತುಳಿಯದಂಥ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಈಗ ಸಾಧ್ವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಕುಂಭಮೇಳದ ವೇಳೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರಿಯಾಗಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಕೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ಕಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 90 ರ ದಶಕದ ತಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದರು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ತೀವ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಡುವೆ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ರಿಲೇಷನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಈಗಿನವರೆಗೂ ವದಂತಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆ ದೂರ ದೂರದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.ಆದರೆ, ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು (ವಿಕ್ಕಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು). ಆದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಆತ ಯಾವಯದೇ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, 1993 ರ ಮುಂಬೈ ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕ ಯೂಸರ್ಗಳು ಆಕೆಯ ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 'ನೀವು ದಾವೂದ್ನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಬಾಂಬೆಯ ಒಳಗೆ ಅವರು ಎಂದೂ ಅವರು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರೋ, ದಾವೂದ್ನ ಹೆಸರು ಎಂದಿಗೂ ಬಂದಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಡಿ-ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರೂ, ನಂತರ ನಟಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿರುಚದಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಹೊಸ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಸರಳವಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜನರು "ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರಂತೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಮಮತಾ ಹೇಳಿದರು. ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು "ಅವನೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅವರು 1990 ಮತ್ತು 2000 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಿಕಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಮತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋಸ್ವಾಮಿ "ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ."
ಯಾರೀತ ವಿಕ್ಕಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ
ವಿಕ್ಕಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣೆದಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆತ ಡಿ-ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಅವರು ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಇಬ್ಬರೂ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಟಿವಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಕಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವತಃ ಮದುವೆಯ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ, "ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೇವಲ ಹಿತೈಷಿ. ಅವರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತರು ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದರು.
ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಗ್ಗೆ
ಮಮತಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್, ಬಾಜಿ, ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಖಿಲಾಡಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಗೇಟ್ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಿರೀಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬೋಲ್ಡ್ ಕಾಣಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2000 ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜನಮಾನಸದಿಂದ ದೂರ ಸರದಿದರು. 2003ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಆಧ್ಮಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.