ಎಲ್ಐಸಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತನೇ ಅವತಾರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಕಲ್ಕಿ ಭಗವಾನ್ (77) ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ದಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆಂಧ್ರದ ಏಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Kalki Bhagwan Dies ಖ್ಯಾತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಕಲ್ಕಿ ಭಗವಾನ್ (77) ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರದ ವರದಯ್ಯಪಾಳ್ಯಂನ ಏಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕಲ್ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರುಮಾಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಕಲ್ಕಿ ಭಗವಾನ್ (77) ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ಅವರ ಮಗ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಡು. 1949ರ ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಥಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈನ ಡಿ.ಜಿ. ವೈಷ್ಣವ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಐಸಿ (LIC) ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ದಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಟೀಚರ್ ಆಗಿಯೂ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
'ಜೀವಾಶ್ರಮ್' ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ
1980ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಂತಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇವರು, ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಜೀವಾಶ್ರಮ್' ಎಂಬ ಶಾಲೆ ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಬೆಳೆಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. 1990ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ (1992-1994ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತನೇ ಅವತಾರ 'ಕಲ್ಕಿ' ಎಂದು ಇವರು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೇಮಂ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವರದಯ್ಯಪಾಳ್ಯಂಗೆ ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಧ್ಯಾನ, 'ಮುಕ್ತಿ ದೀಕ್ಷೆ' (ಒನ್ನೆಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನೂ ಇವರು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
200 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ 'ಏಕಂ' ದೇವಾಲಯ
ವರದಯ್ಯಪಾಳ್ಯಂ ಮಂಡಲದ ಬತ್ತುಲವಲ್ಲಂ ಹತ್ತಿರ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಟಿ' (ಏಕಂ ದೇವಾಲಯ/ಒನ್ನೆಸ್ ಟೆಂಪಲ್) ಇವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಒನ್ನೆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಲೋಕಾ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಮುಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಇವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾದಗಳೂ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಶನ್, ಭೂ ವಿವಾದಗಳ ಜೊತೆಗೆ 2019ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ, ಚಿನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2017ರಿಂದಲೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗ ಎನ್.ಕೆ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಪ್ರೀತಾ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಲ್ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರದಯ್ಯಪಾಳ್ಯಂ ಮಂಡಲದ ಏಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬುಧವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಶನಿವಾರ ಏಕಂ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಛನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ, ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.