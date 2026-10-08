ಬಿಹಾರದ 19 ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶುಭಂ ಕುಮಾರ್ Candy Crush Sagaನಲ್ಲಿ 22,222ನೇ ಹಂತ ತಲುಪಿ International Book of Recordsನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಜುಲೈ 5ರಂದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ‘Highest Level Achieved in Candy Crush Saga (Teenager)’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ Candy Crush Saga ಎಂದರೆ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಹಾರದ 19 ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶುಭಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಗೇಮ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು Candy Crushನಲ್ಲಿ 22,222ನೇ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, International Book of Recordsನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 5ರಂದು 22,222ನೇ ಹಂತ
ಬಿಹಾರದ ದಿಘ್ವಾರಾ ನಿವಾಸಿ ಶುಭಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 2026ರ ಜುಲೈ 5ರಂದು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 19 ವರ್ಷ, 8 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 25 ದಿನ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. International Book of Records ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು “Highest Level Achieved in Candy Crush Saga (Teenager)” ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
Candy Crush Saga ಒಂದು match-three puzzle game. ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಆಟದ ವಿಧಾನ. ಹಂತಗಳು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಸವಾಲುಗಳೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರೂ ಆಟ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ!
ಶುಭಂ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ, 22,222ನೇ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಆಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. Candy Crush ಸಮುದಾಯದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 23,165ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ International Book of Recordsನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆ 22,222ನೇ ಹಂತದ್ದೇ ಆಗಿದೆ.
ಓದಿನಾಚೆಗಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧನೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಎಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶುಭಂ ಅವರ ಕಥೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಗೇಮಿಂಗ್ನ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಬಿಹಾರದ ಯುವಕನಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತಿನ ಹೆಜ್ಜೆ
ಶುಭಂ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೂ ಅಭಿನಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ದಾಖಲೆ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
Candy Crushನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ 22,222ನೇ ಹಂತ ತಲುಪಿ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆಯುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧನೆ. 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿರುವ ಶುಭಂ ಅವರ ಕಥೆ ಈಗ ಗೇಮಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.