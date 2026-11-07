ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಲವರು ಪ್ರವಾಸವನ್ನೇ ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಲವರು ಪ್ರವಾಸವನ್ನೇ ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ (Dog Box) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಬದಲು, ರೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಪೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ!
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ 2023-24ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 16 ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 1.5 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಗೇಜ್ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಈ ಪೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕೈಲಾಶಿ ಯಶ್ ಬಜಪಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ @explorewithkailashi ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಜರದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಇಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆಯೇ?
ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ತಾಂತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 'ಡಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಯೋಜಿಸುವವರು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈಗಾಗಲೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ!
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು.
ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಲಗೇಜ್ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ 30 ಕೆ.ಜಿ. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ತೂಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 60 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸಿ ಟು ಟೈಯರ್, ಎಸಿ ತ್ರಿ ಟೈಯರ್, ಎಸಿ ಚೇರ್ ಕಾರ್, ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಲೀಕರೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಯಾವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ?
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ನಿಯಮಿತ ಸಂಚಾರವನ್ನು 2026ರ ಜನವರಿ 22ರಂದು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೌರಾ-ಕಾಮಾಖ್ಯ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (27575/27576) ಮೊದಲ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಡಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಳಿ ದೃಢೀಕೃತ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ಎಸಿ ಮತ್ತು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಿಎನ್ಆರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.
ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿ: ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈಲ್ವೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ಡಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.