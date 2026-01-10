Why You Shouldn t Drink Tea on an Empty Stomach ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ 'ಬೆಡ್ ಟೀ' ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಲಿವರ್ ಹಾನಿ, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಉಪಾಹಾರದ ನಂತರ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Why You Shouldn t Drink Tea on an Empty Stomach? ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ 'ಬೆಡ್ ಟೀ' ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಎಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಅದು ಹಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವ ರಹದಾರಿ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಬೆಂಕಿ: ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ!
ಚಹಾದಲ್ಲಿ 'ಕೆಫೀನ್' ಮತ್ತು 'ಟ್ಯಾನಿನ್' ಎಂಬ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಎದೆಯುರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲಿವರ್ಗೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಕುತ್ತು!
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ನೇರವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ (Liver) ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು 'ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್' ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ಚಹಾ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ
ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾನಿನ್ಗಳು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಿಂದ ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣದಂಶವನ್ನು (Iron) ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವವರಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ಕರುಳಿನ 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ' ನಾಶ
ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ, ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ದಿನವನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ಎದ್ದ ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಚಹಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.