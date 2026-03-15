Kannada

ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

health-life Mar 15 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Getty
ಫಂಗಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಶಾಖ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆವರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಂಗಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತುರಿಕೆ, ಇನ್‌ಫೆಕ್ಷನ್‌ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಹೇನುಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇನುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದಾಗ, ಹೇನುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೂ ಹರಡುತ್ತವೆ.

ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ

ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ತಲೆಹೊಟ್ಟು

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅದು ನಿಮಗೂ ಹರಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ

ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮೊಡವೆಗಳು

ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಸರಿಹೊಂದದ ಗಾತ್ರ

ಬೇರೆಯವರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ತಪ್ಪಾದ ಗಾತ್ರದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ, ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬಳಸಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹೇರ್ ಕವರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

