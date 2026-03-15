ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಶಾಖ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆವರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಂಗಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತುರಿಕೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇನುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದಾಗ, ಹೇನುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೂ ಹರಡುತ್ತವೆ.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅದು ನಿಮಗೂ ಹರಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಬೇರೆಯವರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ತಪ್ಪಾದ ಗಾತ್ರದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ, ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬಳಸಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹೇರ್ ಕವರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಮುಖ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ
ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ (ಸನ್ಬರ್ನ್) ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್
Heart Health: ಹೃದಯಾಘಾತ ತಡೆಯಲು ಈ 9 ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿನ್ನಿ!
ಮೊಡವೆಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 7 ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು