ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಂತಿರುವ ಸಣ್ಣ ನಾರುಗಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅನೇಕರು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ: ಹೊಕ್ಕುಳಿನೊಳಗೆ ಈ ನಾರುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ವಸ್ತು ಶೇಖರಣೆ
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೊಕ್ಕುಳಿನೊಳಗೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಹತ್ತಿಯಂತಿರುವ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಬಹುದು.
ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹತ್ತಿಯೇ?
ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವ ಈ ವಸ್ತು ನಿಜವಾದ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೇವಲ್ ಫ್ಲಫ್ (Navel Fluff) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಣ್ಣ ನಾರುಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ನಾರುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಕ್ಕುಳಿನೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾರುಗಳು ಹೇಗೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ?
ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಣ್ಣ ನಾರುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿರುವ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ನಾರುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ನಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಬಹುದು
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕುಳಿನೊಳಗೆ ನಾರುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿರುವ ಹೊಕ್ಕುಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಾರುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಬಹುದು
.ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾರುಗಳು ಬರಬಹುದು!
ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ನಾರುಗಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಲು ಬಟ್ಟೆಗಳೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಡಿಲ ನಾರುಗಳು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಾರುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಕ್ಕುಳಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಬೆವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ?
ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ನಾರುಗಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನಾರುಗಳಷ್ಟೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು, ಬೆವರು, ದೇಹದ ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನಾರುಗಳ ಬಣ್ಣವು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳಕಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಂತಿರುವ ನಾರುಗಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಕ್ಕುಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೊಕ್ಕುಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದು ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ಮೊನಚಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.