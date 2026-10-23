Shamonda Virus: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಜಗತ್ತು ತತ್ತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಹೊಸ ವೈರಸ್ಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಮೊಂಡಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ವೈರಸ್ ಎಂದರೇನು? ಇದು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಶಮೊಂಡಾ ವೈರಸ್ ಆತಂಕ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಮೊಂಡಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸೋಂಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕು ಹೇಗೆ ಹರಡಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. WHO ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೇ ವೈರಸ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈ ವೈರಸ್ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತಲುಪಿದ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಶಮೊಂಡಾ ವೈರಸ್?
ಶಮೊಂಡಾ ವೈರಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತರುವ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದನ, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಈ ವೈರಸ್ ಕುರಿತು ನಿಗಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಜ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ನೊಣಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆಯೇ ಈ ವೈರಸ್?
ಶಮೊಂಡಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಹರಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಜ್ಗಳು (Midges) ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ನೊಣಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ವೈರಸ್ ಹರಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಾಣಿಯ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಿಗೂ ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿಜ್ಗಳ ಕಡಿತದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ ವೈರಸ್
ಶಮೊಂಡಾ ವೈರಸ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನ ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಹಾಗೂ ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿರುವ WHO
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವೈರಸ್ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ. WHO ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೋಂಕಿನ ಮೂಲ, ಹರಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.