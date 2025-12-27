ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಧೂಮಪಾನದಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 7-9 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕ ಹೊಸದೊಂದು ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದುವೇ 'ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ' (Chronic Sleep Deprivation). ಹೌದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನದಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ: 5 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು!

ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವುದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು 5 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ನಿದ್ರೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲ; ಇದು ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ (Body Repair) ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದಾಗ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾನಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗತೊಡಗುತ್ತದೆ.

ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಧೂಮಪಾನವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತೋ, ಈಗ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಹದೊಳಗೆ ಉರಿಯೂತವನ್ನು (Inflammation) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke) ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೆದುಳು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟ

ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ದೇಹವು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆಯು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಆತಂಕ (Anxiety), ಖಿನ್ನತೆ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಮಂಜು (Brain Fog) ಅಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು?

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ನಿದ್ರೆ ಎಂಬುದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ.

  •  ವಯಸ್ಕರಿಗೆ: ದಿನಕ್ಕೆ 7 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳು.
  •  ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ: 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳು.
  •  ವೃದ್ಧರಿಗೆ: ಕನಿಷ್ಠ 7 ಗಂಟೆಗಳು.

ನನ್ನ ದೇಹ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ದೇಹವು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ!

ನಿಮಗೆ ಸದಾ ದಣಿದ ಭಾವನೆ, ಅತಿಯಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಡುವ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ (ಕಾಫಿ/ಟೀ) ಅವಲಂಬನೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ನಿದ್ರೆ ಎಂಬುದು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರೋಗ್ಯದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.