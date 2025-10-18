Best Sleep Posture: ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಲಗಬೇಕು?
ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಭಂಗಿ
ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ತಡರಾತ್ರಿಯಾದ್ರೂ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವೇಗದ ಜೀವನ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಂ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯು ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು
ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಂಗಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನಿಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಅದರದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ , ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು (Supine Position)
ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಂಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಗೊರಕೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ದಿಂಬು ಉತ್ತಮ?
*ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲದ, ತುಂಬಾ ಮೃದುವೂ ಅಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ದಿಂಬನ್ನು ಆರಿಸಿ.
*ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಲಗುವವರು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಾಗದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾದ ದಿಂಬನ್ನು ಬಳಸಿ.
*ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಿಂಬನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
*ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್: ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.