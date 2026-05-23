ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯಾದ 'ಆರೋಗ್ಯ'ವನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಕಸ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ (Hypertension). ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಿದುಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಯುವಜನತೆಯೇ ಎಚ್ಚರ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದೇ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ 20-30ರ ಹರೆಯದ ಯುವಕರಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ. ನೀವು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಹವ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈಗಲೇ ಕಣ್ಣಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ದೇಹ ನೀಡುವ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ:
ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಯಾವುದಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು 'ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ' ಅಥವಾ 'ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸ' ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುವ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ತಲೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದರೂ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಎದೆ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಜಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ದಣಿವು.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ?
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಸುವ ಧಮನಿಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತ (Heart Attack) ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke) ನಂತಹ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ (Diabetes) ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಅಪಾಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್:
ಹೈ ಬಿಪಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:
ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದು ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಪಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಮದ್ದಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಪಿ ಮೆಷಿನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನೆನಪಿಡಿ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಶಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ!