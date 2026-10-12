ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುವುದುಂಟು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಮುಜುಗರಪಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಭ – ನಷ್ಟವೇನು?
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಕಾಡುವ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾನಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಋತುಚಕ್ರದ ಮಾದರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುವ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ 2 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದರೆ ಅಥವಾ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
ಕೇವಲ 2 ದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ?
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಎರಡು ದಿನಗಳೇ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಯಮಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನ ಮಾದರಿ, ಋತುಚಕ್ರದ ನಿಯಮಿತತೆ, ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲ ದಿನದವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಋತುಚಕ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಬಹುದು.
ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನ ಮಾದರಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏರಿಳಿತ ಅಥವಾ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರಬಹುದು. ಒತ್ತಡ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಆದರೆ, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (PCOS) ಋತುಚಕ್ರದ ನಿಯಮಿತತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ಋತುಚಕ್ರದ ಅವಧಿ, ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
• ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ.
• ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ.
• ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಡುವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ.
• ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಏಳು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ.
• ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ.
• ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ.
ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿಖರ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸೂಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.