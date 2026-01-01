ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಎದೆಹಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಗುವಿಗೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ನೀಡುವುದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಭಂಡಾರ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮತ್ತು ಯುನಿಸೆಫ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ, ಮಗುವಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಣ್ವಗಳು ಕೇವಲ ಎದೆಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ
ಎದೆಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಎಂದಿಗೂ ಎದೆಹಾಲಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗಲಾರದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಎದೆಹಾಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಬರುವ ಮೊದಲ ಹಾಲು 'ಕೊಲೊಸ್ಟ್ರಮ್' ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊದಲ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತಿಸಾರ, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಮಾ, ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಐಕ್ಯೂ (IQ) ಮಟ್ಟವು ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ, ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ
ಎದೆಹಾಲು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ, ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕುದಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಗುವಿನ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಏಕೆ ನೀಡಬಾರದು?
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪವನ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ನೀಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಶಿಶುವಿನ ಎಳೆಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ (Kidneys) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಭೀತಿ
ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದಂಶ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು (Anemia) ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಗುವಿನ ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ, ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದ ನಂತರವೇ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.