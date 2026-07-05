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- ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 5 ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳಿವು! ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ, ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು?
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 5 ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳಿವು! ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ, ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು?
Ali Khamenei funeral: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮದುವೆಗಳು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿದ್ದಿರಾ?
ayatollah ali khamenei funeral
ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಇರಾನ್ನ ಮಾಜಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ(Ayatollah khomeini) ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ನ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಳಾದ ಟೆಹ್ರಾನ್, ಕೋಮ್, ನಜಾಫ್, ಕರ್ಬಲಾ ಮತ್ತು ಮಷಾದ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. . ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 25 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐದು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ 25 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋ ವೆಚ್ಚ!?
ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, WELT ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು 25 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳನ್ನು ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಶಿಯಾ ನಗರಗಳಾದ ಕೋಮ್ ಮತ್ತು ಮಶಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ! ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು?
ಹೌದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ದುಬಾರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅವನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್! ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹5,713 ಕೋಟಿ! ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮೃತದೇಹದೊಡನೆ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹನ್ನೆರಡು ಕುದುರೆಗಳು ಸೇರಿ ಎಳೆಯುವಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾದ ಚಿನ್ನದ ರಥವನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ronald reagan funeral, ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
2004 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ನಡೆದ ಈ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಮಾರು $400 ಮಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿಧನದಂದು. ಅಮೆರಿಕ ಏಳು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಇವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
Funeral of Queen Elizabeth II
2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ II ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೆಚ್ಚವು £160 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಭದ್ರತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಗಣ್ಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಯ್ತು..
Funeral of Kim Jong-il ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಇಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
2011 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ನಾಯಕ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಇಲ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸುಮಾರು $40 ಮಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದ ಶಾಶ್ವತ ಎಂಬಾಮಿಂಗ್, ರಷ್ಯಾದ ತಜ್ಞರ ಭಾಗಿ, ದಿವಂಗತ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕೆನಡಿಯವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
1963 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕೆನಡಿಯವರ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು $15 ಮಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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