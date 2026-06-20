ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಜವಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶವಾದರೂ, ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತದ ಜತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾವೂ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೇಕೆ?
ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಶಾಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ, ಕಚೇರಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೆಳಗೆ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ದೇಶ, ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಒಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ
ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಒಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು 1982ರಲ್ಲಿ 'ಸಮುದ್ರದ ಕಾನೂನಿನ ಕುರಿತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಾವೇಶ' (UNCLOS) ಎಂಬ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ತನ್ನ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ 200 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ (ಸುಮಾರು 370 ಕಿ.ಮೀ.) ದೂರದವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
UNCLOS ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ
ಇದನ್ನು 'ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ' (Exclusive Economic Zone) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ, ಈ 200 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮುದ್ರ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ
ಎರಡನೇ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮನ್ನಾರ್ ದ್ವೀಪದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕೇವಲ 18 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 33 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು 200 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೆ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೇವಲ 18 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮುದ್ರ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ
ಈ ನಿಯಮವು ಇತರ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ, ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಭೂ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ಭೂ ಗಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದ್ವೀಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮುದ್ರ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸಾಗರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ
ಅನೇಕರು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆಯ (ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಧಿಕೃತ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೂ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶವು ಭಾರತದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
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