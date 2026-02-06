ಪಾನಿಪೂರಿಗೆ 6000 ರೂ, ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತದ ದಂಪತಿ
ಪಾನಿಪೂರಿಗೆ 6000 ರೂ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾನಿಪೂರಿ ಬೆಲೆ ಇದು. ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪಾನಿಪೂರಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಟೆಕ್ಕಿ ದಂಪತಿಗಳ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾನಿಪೂರಿ
ಭಾರತದ ಎಲ್ಲೆ ಹೋದರೂ ಒಂದು ಪಾನಿಪೂರಿ 50 ರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ನು ಇತರ ಚಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಊಟ 100 ರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾನಿಪೂರಿ ಬೆಲೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹೌದು, ಇದೀಗ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಟೆಕ್ಕಿ ದಂಪತಿ ಪಾನಿಪೂರಿ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂಕಿತಾ
ಅಂಕಿತಾ ಖಾಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮನ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಅಂಕಿತಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇವರ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಪತಿ ಅಮನ್ ಕೃಷ್ಣಾಗೆ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೈತುಂಬ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಾರಣ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಉದ್ಯೋಗ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಅಂಕಿತಾ
ಅಂಕಿತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯೋಗ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪತಿ ಜೊತೆ ಲಂಡನ್ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಅರಸಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತ ಅಂಕಿತಾಗೆ ಏನಾದರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಛಲ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪಾನಿಪೂರಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಪತಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪಾನಿಪೂರಿ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭ
ಪತಿ ಅಮನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೆಲಸ. ಪತ್ನಿ ಪಾನಿಪೂರಿ ಮಾರಾಟ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಕಿತಾಗೂ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂಕಿತಾ ಪತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಆಪ್ತರಿಗೆ ಪಾನಿಪೂರಿ, ಡೋಲಿ ಕಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಲೆಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ದಿ ಬೌಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಆರಂಭ
ಅಂಕಿತಾ ಚಾಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಟೆಕ್ಕಿ ದಂಪತಿಗಳು ಲಂಡನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದಿ ಬೌಜಿ ಕ್ಲಬ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಹಾರ ತಿನಿಸಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯು ವಿಶೇಷ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅದೇ ರುಚಿಕರ ಪಾನಿಪೂರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಚಾಟ್ಸ್.
ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ
ಪಾನಿಪೂರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಬಗೆ ಚಾಟ್ಸ್ಗೆ ದಿ ಬೌಜಿ ಕ್ಲಬ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ 6,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯ ಪಾನಿಪೂರಿ ಸೇರಿ ಇತರ ಚಾಟ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ರುಚಿಕರ ಸ್ವಾದವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿ ಬೌಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಉದ್ಯಮ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
