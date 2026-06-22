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- PNG vs LPG: ಭಾರತದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಲ್ಲ! ಅಡುಗೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
PNG vs LPG: ಭಾರತದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಲ್ಲ! ಅಡುಗೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
Cooking gas in USA: ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ
ವಿಶ್ವದ ಹಲವೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜನರು ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳತ್ತ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆ
ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳ ಕಾರಣ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಬದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಬಳಸುವ ಔಟ್ಡೋರ್ ಹೀಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಖಾಲಿಯಾದಾಗ, ಹತ್ತಿರದ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೂ PNG (Piped Natural Gas) ಪರಿಚಯ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡದೆಯೇ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ PNG (Piped Natural Gas) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಭಾರತೀಯರೂ ಕೂಡ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
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