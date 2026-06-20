ಹರ್ಮೋಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಜಿನೇವಾ: ಹರ್ಮೋಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಾಳೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂ.ಬಿ. ಘಾಲಿಬಾಫ್ ಕೂಡ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕತಾರ್‌ನ ತಂಡಗಳೂ ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇರಾನ್, ಹರ್ಮೋಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು.

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ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಇರಾನ್ ಖಡಕ್ ನಿಲುವು ತಳೆದಿತ್ತು. ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ ಎಂದೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕತಾರ್ ಭಾಗಿ

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಬರ್ಗನ್‌ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕತಾರ್‌ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಸೇನಾ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿವೆ. ಆದರೂ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಾತುಕತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಾತುಕತೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎನಿಸಿದೆ.