ಜೈಲೇ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವಿದು!
ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ದೇಶಗಳು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಜೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಇಲ್ಲದ ದೇಶವೊಂದು ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಗಳೂ ಸಹ ಬಹುತೇಕ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳತನ, ಜಗಳ, ಹಲ್ಲೆಯಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳ. ದೇಶ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಅದು ಬೇರಾವೂದೂ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ.
ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಾರ್ವಭೌಮ ದೇಶ. ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇವಲ 0.44 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 800 ರಿಂದ 900. ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸುಲಭ. ಈ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ.
ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಗಳು ವಿರಳ
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಜೈಲು ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಇಟಲಿಯ ಜೈಲುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಗಳು ವಿರಳ.
ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ
ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಳ್ಳತನದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ವಿರಳ. ಸಣ್ಣ ಅಪರಾಧ ನಡೆದರೂ ಇಟಲಿಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
