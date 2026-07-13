ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಿತ್ತು: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೈಲುಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ ಇಲ್ಲ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೈಲುಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಜೈಲುಗಳು ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ನಂಬುತ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಈ ದೇಶದ ಜೈಲುಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ ಇಲ್ಲ! ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ಜನಗಳಿರುವ ಆ ದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಾ ಹುಬ್ಬೇರಿಸ್ತೀರಾ?
Netherlands prison system ಈ ದೇಶದ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ ಇಲ್ಲ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೈಲುಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಜೈಲುಗಳು ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ನಂಬುತ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಈ ದೇಶದ ಜೈಲುಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ ಇಲ್ಲ! ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ಜನಗಳಿರುವ ಆ ದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಾ ಹುಬ್ಬೇರಿಸ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವೊಂದಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
Netherlands prison system ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಏಕೆ?
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕೈದಿಗಳಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಅಪರಾಧಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ದರೋಡೆಗಳಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ
Netherlands prison system ಡಚ್ ಜೈಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಏನು ಅಪರಾಧ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಜೈಲು ಸೇರುವ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದೇ ಡಚ್ ಜೈಲುಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿರಲು ಎಂದು.
Netherlands prison system ಜೈಲಿನ ಬದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್
ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದ ಅಂಕಲ್ ಮಾನಿಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯಾವ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಲು ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹೊರಗಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಜೈಲು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ
ಡಚ್ ಸರ್ಕಾರವು ಜೈಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯನ್ನು ಇಡಲು ಸರಾಸರಿ ₹25,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೈಲುಗಳು ಹೋಟೆಲ್, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು!
ಜೈಲುಗಳು ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ
ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಜೈಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇತರವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಶಾಲೆಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ
ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಜೈಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜೈಲು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದೇ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜೈಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಡಚ್ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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