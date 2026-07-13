ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಂತಹ ಉನ್ನತ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಸ ಎತ್ತುವವರು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಬಳದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯುವಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಲು ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಮೆ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ಎತ್ತುವವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತೀರಾ!
ಅಮೆರಿಕದತ್ತ ಯುವಕರ ಚಿತ್ತ
ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯುವಕರು ಅಮೆರಿಕದತ್ತ (USA) ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಿಂದಲೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ವಕೀಲರಂತಹ ಉನ್ನತ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಸ ಎತ್ತುವವರ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರ ಸಂಬಳದ ವಿವರ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಹೀಗಿದೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 21 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಶುವೈದ್ಯರು (ವೆಟರ್ನರಿ) ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವಕೀಲರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಜೂನಿಯರ್ ವಕೀಲರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ವಕೀಲರು 15 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೂ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು?
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. 16-ಚಕ್ರಗಳ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗಳ ಸಂಬಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಬಾರ್ಬರ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಟೈಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 2 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ಎತ್ತುವವರ ಸಂಪಾದನೆ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ (Trash Collectors) ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (Hourly Based) ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಡಾಲರ್ ($15) ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರಂತೂ 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಟಿಪ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಆಗಿ ವೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಟಿಪ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಸೇರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಒಂದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಹಲವು ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗುವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳದ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಬಳವಿರುತ್ತದೆ. ಸೀನಿಯರ್ಗಳು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 6 ರಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿಗೆ 7 ರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಬಳವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.