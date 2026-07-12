Earth: ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?
ಸುಮಾರು 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ (460 ಕೋಟಿ) ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಧಗಧಗ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಂತಿತ್ತು. ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆವಿಯಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಭೂಮಿ ರಚನೆ ಬಳಿಕ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳೋದೇನು?
ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?
ಸುಮಾರು 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ (460 ಕೋಟಿ) ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಧಗಧಗ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಂತಿತ್ತು. ಸೌರಮಂಡಲದ ರಚನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ಧೂಳು-ಅನಿಲಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಭೂಮಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭುವಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆವಿಯಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಭೂಮಿ ರಚನೆ ಬಳಿಕ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸೌರಮಂಡಲಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದು!
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಭಾಗ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ನೀರು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಜೀವ ಸಂಕುಲವೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ. ಸೌರಮಂಡಲದ ಯಾವ ಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಕಾಣದ ನೀರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು 4.6 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿನದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ರಚನೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ನೀರಿನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ಅಂತರತಾರಾ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ(Interstellar ice)ಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಇವು ಸೂರ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಅಣುವಿನ ರೂಪದ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಸುಮಾರು 4.6 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೌರವ್ಯೂಹವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಈ ಹಳೆಯ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು. ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಭಾಗವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಉಲ್ಕಾ ಶಿಲೆ, ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಿಂದ?
ಭೂಮಿ ಮೊದಲು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ, ಕಲ್ಲಿನ ಜಗತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಹೊರತು ಅಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಕುರುಹುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೊಗಸೆಯಷ್ಟೂ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಹಲವಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಗ್ರಹವು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಇಂಗಾಲ-ಸಮೃದ್ಧ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಿಂದ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದವು, ಅವು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದವು. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ನೀರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೀರಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೂಡ ಬಂತು!
ಗ್ರಹವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀರು ನಿಲುವಂಗಿಯ ಆಳವಾದ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭೂಮಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಈ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ನೀರನ್ನು ಉಗಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಹದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.
ಸಾಗರ, ನದಿಗಳು ರೂಪಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಭೂಮಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಉಗಿ, ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ನೀರು ದಟ್ಟವಾದ, ತೇವಾಂಶ-ಸಮೃದ್ಧ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಗ್ರಹವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ನೀರಿನ ಆವಿ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತಗೊಂಡು ಮೋಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಸಾವಿರಾರು, ಬಹುಶಃ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಳೆನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಗ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಾಗರಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
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