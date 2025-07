Eating with hands benefits: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ 2025 ರ ಮೇಯರ್ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕೈಗಳಿಂದ ತಿನ್ನುವುದು ಕೊಳಕು, ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೊಳಕೇ? ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

Zohran says his worldview is inspired by the 3rd world while eating rice with his hands pic.twitter.com/FDaQfcNSJv

— End Wokeness (@EndWokeness) June 29, 2025