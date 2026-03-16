ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ನಂತರ ಅದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಫ್ತಾರ್ಗೆ ಆಹಾರ-ನೀರು ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.16): ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೇವಲ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವವರಂತೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸುವವರಂತೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ನಂತರ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಡುಗೋಡಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರೊಂದರ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಫಿಲ್ಮ್ (Cooling Film) ಅಳವಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರಿನ ಗಾಜಿಗೆ ಕಪ್ಪನೆಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ನಿಷೇಧಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವುದೇ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸದೆ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಂಡದ ನಂತರ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಅಚ್ಚರಿ!
ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಉಪವಾಸ ಬಿಡುವ (Iftar) ಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ದಂಡದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಡುಗೋಡಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಬಿಡಲು (Fast breaking) ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ:
ಈ ಘಟನೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ದಂಡ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರು, ಆಹಾರ ನೀಡುವಾಗ ಭಾರತದ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು' ಎಂದು ಜನರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪರಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯತ್ವ - ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ. ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಈ ಸಣ್ಣ ನಡೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬಲ್ಲದು. ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಮನಸೋತಿದ್ದು, 'ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.