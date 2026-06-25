ಸಾವಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಕುಡುಕ...11 ಸಾವಿರ ವೋಲ್ಟ್ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ತಂತಿ ಮೇಲಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಾಹಸ
Drunken Man Found Relaxing on 11000 Volt Power Lines ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ 11 ಸಾವಿರ ವೋಲ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ
ಸಾವಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಕುಡುಕ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಾರಾಜ್ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ 11,000 ವೋಲ್ಟ್ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಏರಿ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
'ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಬೇಕಿತ್ತು' ಎಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಏರಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ 11 ಸಾವಿರ ವೋಲ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತ
ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ.
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಇಲ್ಲ
ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ
ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, "ಸಾವು ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.