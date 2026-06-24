ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದನು. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನ ಸುಳಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಪೊಲೀಸರು 309 ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ಜಾಲವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದರು.
ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಅವನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೂರಾರು ಹೆಬ್ಬಾವು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು? ಅದೂ ಈ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೆ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 309 ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತತೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲ ಎಂದರೆ ಈ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಿಪರೀತ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ನಿಂದ!
ಎಲ್ಲವೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೆ, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಚೀನಾದ ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ತೈಝೌ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಏನಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶುರುವಾದದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅದರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅನುಮಾನಿಸಿದರು. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಹೆಬ್ಬಾವು ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಈ ಜಾತಿಯು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದರು.
ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು...
ತನಿಖೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು. ಪೊಲೀಸರು ವೃತ್ತಿಪರ ಹಾವು ಸಾಕಣೆದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಬದುಕಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುವೊ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಗುವೊ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳಿವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು: ಡಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗುವೊ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೊರಿಯರ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಈ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಇಲಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಇಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಈ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪೊಲೀಸರು ಗುವೊ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾವುಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ಡಿ ಎರಡು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಯುವಾನ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಾಸನೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಾವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈಗ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಗುವೋ ಅವರ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ, ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು. ಬಹುತೇಕ ಇಡೀ ಫ್ಲಾಟ್ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುವೋ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದವು, ಉಳಿದ ಎರಡು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳಿವೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು 309 ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಗುವೋ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುವೋ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು 2014 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುವೋ ಮತ್ತು ಅವನ ಪಾಲುದಾರ ಡಿ ಸುಮಾರು 80 ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಗುವೋಗೆ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅಂಗಡಿಯವ ಡೆಂಗ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಡೆಂಗ್ನ ಮನೆಯಿಂದ 47 ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 436 ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ). ಚೀನಾದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿತ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ಸಾಕಲು ಅಥವಾ ಸಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು.