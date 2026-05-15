ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸು ನಿಲ್ಲದು, ಅಶುಭ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ!
Negative Energy Plants ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆಯಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಬೆಳೆಸಬಾರದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಾರದ ಗಿಡಗಳು
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾಸ್ತು... ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ದಿಕ್ಕುಗಳು, ವಸ್ತುಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕ. ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಮುಳ್ಳಿನ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಬೆಳೆಸಬಾರದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ನಂತಹ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮುಳ್ಳುಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡದೆ, ಹೊರಗೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಾಲು ಬರುವ ಗಿಡಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳ ಎಲೆ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಳಿ ದ್ರವ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇವು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡದೆ, ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳು
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮನೆಯ ಶುಭ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು.
ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಗಿಡಗಳು
ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಗಿಡ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡದೆ, ಕತ್ತರಿಸಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುಂಠಿತ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡುವ ಬದಲು, ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳು
ಅಂತೆಯೇ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹರಡುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇವು ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬುವ ಗಿಡಗಳು ಶುಭ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಗಿಡಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
