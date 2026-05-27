Vastu Tips: ಗೋಡೆಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಮೂಲವೂ ಹೌದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹರಡಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ತರುವ ಪೈಂಟಿಂಗ್ಸ್
ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜಲಪಾತಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಓಡುವ ಕುದುರೆಗಳವರೆಗೆ, ಕೆಲವು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಮಂಗಳಕರ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಶುದ್ಧತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ನವಿಲು
ನವಿಲಿನ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನವಿಲಿನ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ, ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬಹುದು.
ಬುದ್ಧ ಪೈಂಟಿಂಗ್
ಬುದ್ಧ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಬುದ್ಧ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ವ, ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲಾಗಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯೋದಯ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ನೇತುಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಳಿ ಕಿತ್ತಳೆ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಜಲಪಾತದ ಪೈಂಟಿಂಗ್
ಜಲಪಾತಗಳು, ನದಿಗಳು ಅಥವಾ ಹರಿಯುವ ತೊರೆಗಳ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮನೆಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ವರ್ಣಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹರಿಯುವಂತಿರಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು.
ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್
ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಏಳು ಓಡುವ ಕುದುರೆಗಳ ಪೈಂಟಿಂಗ್
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಓಡುವ ಕುದುರೆಗಳು ಒಂದು. ಇದು ಶಕ್ತಿ, ವೇಗ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೇತುಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.